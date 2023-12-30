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    Trabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti

    Günün en acı haberi Trabzon’dan geldi. Bir süredir baba-kıza ulaşamayan yakınları polis çağırıp çilingirle girdikleri evde yaşlı baba ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Acı gerçek polis incelemesinde ortaya çıktı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ortahisar ilçesindeki bir sitede yaşayan Yaşar Aytekin (80) ve engelli kızı Gülgün Aytekin’e (52) ulaşamayan yakınları çilingirle eve girdi.

    Trabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti

    BABA-KIZ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

    Eve giren yakınları Yaşar Aytekin ve kızını kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Trabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti

    ACI DETAY POLİS İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını öldürdükten sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

    Trabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti

    Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TrabzonIntihar
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