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Trabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti
Günün en acı haberi Trabzon’dan geldi. Bir süredir baba-kıza ulaşamayan yakınları polis çağırıp çilingirle girdikleri evde yaşlı baba ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Acı gerçek polis incelemesinde ortaya çıktı.
Ortahisar ilçesindeki bir sitede yaşayan Yaşar Aytekin (80) ve engelli kızı Gülgün Aytekin’e (52) ulaşamayan yakınları çilingirle eve girdi.
BABA-KIZ KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Eve giren yakınları Yaşar Aytekin ve kızını kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ACI DETAY POLİS İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını öldürdükten sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı