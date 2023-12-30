Trabzon'da kahreden olay! Yaşlı adam engelli kızını da öldürüp intihar etti

30 Aralık 2023 20:04 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 20:23

Ortahisar ilçesindeki bir sitede yaşayan Yaşar Aytekin (80) ve engelli kızı Gülgün Aytekin’e (52) ulaşamayan yakınları çilingirle eve girdi.

BABA-KIZ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Eve giren yakınları Yaşar Aytekin ve kızını kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ACI DETAY POLİS İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını öldürdükten sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.