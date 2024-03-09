Trafik derdine çare olacak! Açılışını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun seyahat edebileceği hatla birlikte; Kayaşehir-Bakırköy İDO arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika olacak.

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da trafik problemine çare olabilecek dev bir proje daha hayata geçiriliyor.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPACAK

Yarın yapımı tamamlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı için açılış töreni yapılacak. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

BİRÇOK NOKTAYA ENTEGRE EDİLECEK

Bakırköy’den başlayacak metro hattı projesinin Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.

"GÜNDE 1 MİLYON YOLCU SEYAHAET EDEBİLECEK"

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, şunları söylemişti:

"Bu istasyonlar, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Hepimizin en değerli şeyi zamandır. Bu projemiz de İstanbul'umuza, İstanbullulara zaman anlamında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacak."