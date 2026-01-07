İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın sürücü, servis aracı sürücüsü ile tartışmış ve sonrasında kendisine küfür edilmesinin ardından servis aracındaki kişilere doğru yönelip saldırmıştı. Kadın sürücüye toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde trafikte ilerleyen kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında servis aracındaki bir kişi, kadın sürücüye hakaret ve küfür etmişti.

Hakareti duyan kadın sürücü, topuklu ayakkabısıyla aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yönelip saldırmıştı. Çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgilerini belirlediği kadın sürücüyü yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildi. Ayrıca kadın sürücü adli işlemler için emniyete götürüldü.

