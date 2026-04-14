Kayseri’de özel okul ücretine ilişkin fazla ödeme yaptığını belirterek hakkını arayan tüketici, uzun süren hukuk mücadelesinin ardından emsal niteliğinde bir karar elde etti. Yargıtay, yanlış mahkeme kararı nedeniyle oluşan mağduriyetin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hakim adına karşılanmasına hükmetti. Karar, benzer davalar için emsal niteliği taşıyor.

Kayseri'de yaşayan Ziya Biçer, çocuğunun eğitim gördüğü özel okula yaptığı ödemenin fazla olduğunu anlayarak iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet tüketiciyi haklı görerek paranın iadesine karar verirken, kurum tüketici mahkemesine itiraz etti.

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda tüketiciyi haksız bularak paranın iade edilmemesine hükmetti. Bunun üzerine konu Yargıtay'a taşınırken, gelen karar emsal niteliğinde oldu. Yargıtay, mahkemenin yanlış karar vererek tüketiciyi mağdur ettiği yönünde karar vararak, zararın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hakim adına tüketiciye ödemesine hükmetti.

"YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Bilfen'in tüketiciden haksız yere bedel talep ettiğini, tüketicinin de kuruma güvenerek bu ödemeyi yaptığını söyledi. Daha sonra başkalarının aynı bedeli ödemediğini öğrenen tüketicinin hakem heyetine başvurduğunu belirten Şahin, heyetin tüketiciyi haklı bularak fazla bedelin iadesine karar verdiğini ifade etti.

Şahin, kurumun karara itiraz ederek tüketici mahkemesine başvurduğunu, ancak mahkemenin konuyla ilgisiz ve yanlış bir karar verdiğini dile getirdi. Bu nedenle tüketicinin mağduriyet yaşadığını vurgulayan Şahin, hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar sonrası tüketici mahkemesinde verilen kararların kesin olduğunu, bu durumun da yeni bir içtihadın ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Konuya ilişkin yasal düzenleme beklendiğini de sözlerine ekledi.

Yanlış kararın kesin olması nedeniyle tüketicinin zararının tazmini için dosyanın Yargıtay’a taşındığını belirten Şahin, artık talebin okuldan değil Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istendiğini ifade etti. Yargıtay’ın, tüketicinin uğradığı zararın bakanlık tarafından hakim adına ödenmesine hükmettiğini aktaran Şahin, böylece mağduriyetin giderildiğini söyledi.

"MADDİ KAZANÇ PEŞİNDE KOŞARAK YAPMADIM"

Tüketici Ziya Biçer de, "İnsanlar haklarını arasınlar ve sözleşmeyle korunan haklarının peşlerine düşsünler. Hakimler de insan ve onlar da hata yapabilirler. Kesin kararlarında en azından bir telafi yolu olması lazım. Maddi kazanç peşinde koşarak yapmadım. Adaletsizliğe uğradığımdan emin olduğum için bunun peşine düştüm ve sonunda başardık. Uzun bir yoldan sonra böyle bir karara ulaşmak manevi olarak tatmin duygusu veriyor. İnşallah bundan sonra da rücu davası açılır. Onu da gerçekleştirirsek tam anlamıyla istediğimizi yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

