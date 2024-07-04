Türk halkı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin suikasta kurban gittiğini düşünüyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi, helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye'de yapılan araştırma sonucunda, Reisi'nin suikastla öldürüldüğü düşüncesi ortaya çıktı. Türk halkının Reisi'nin helikopterinin enkazını bulan İHA'lara güveni ise tam.

Araştırma şirketi Areda Survey, İran'daki gelişmeler üzerinde yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. 5 Temmuz’da İran’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü hakkında Türk halkının ne düşündüğü soruldu.

TÜRKİYE "REİSİ'YE SUİKAST" DİYOR

Türkiye genelinde 2.503 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 76,5’i, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasını sıradan bir kaza değil iç veya dış güçlerin gerçekleştirdiği bir suikast olduğunu düşünüyor. Arama kurtarma çalışmalarında, enkazın Türkiye’den gönderilen İHA’lar tarafından bulunmasını ise toplumun yüzde 55,2’si gururla karşılıyor.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNDE DIŞ GÜÇLER DEVREDE

Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan; aralarında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de bulunduğu helikopter düşmüş ve on beş saatlik arama kurtarma çalışması ardından Türkiye’den gönderilen İHA’lar sayesinde Abdullahiyan’ın ve Reisi’nin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Reisi’nin ölümü yalnızca İran basınında değil dünya basınında da büyük yankı uyandırmış ve “Kaza mı yoksa suikast mı?” tartışmalarını beraberinde getirdi. Tüm bu tartışmalar arasında, yeni cumhurbaşkanının kim olacağı ise merak konusu. Alınan kararla Reisi’nin ölümü ardından koltuğa oturacak yeni cumhurbaşkanı, 5 Temmuz (İkinci tur) seçimlerinin ardından belli olacak.

Areda Survey araştırma şirketi, İran’da yaşanan olayları basından takip eden Türkiye kamuoyuna, Reisi’nin ölümü ile ilgili düşüncelerini sordu. Türkiye genelinde 2.503 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk halkının yüzde 41,3’ü, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de içinde bulunduğu helikopter kazasını İran dışındaki ülkeler tarafından yapılan bir suikast olarak değerlendiriyor. Yüzde 34,7’si ise yine suikast yapıldığını düşünüyor ancak İran’ın içerisinde bulunan güçleri işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 23,5’i ise bu kazanın ardında bir suikast olmadığı ve sıradan bir helikopter kazası olduğu konusunda hemfikir.

REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİ BULAN TÜRK İHA'LARI HALKIN GURUR KAYNAĞI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de içinde bulunduğu helikopter enkazı, Türkiye’den gönderilen İHA’lar sayesinde bulunmuştu. Araştırmada Türk halkının bu konudaki düşünceleri de soruldu. Halkın yüzde 44,8’i bu yardımı normal karşılarken yüzde 55,2’si bir Türk İHA’sı tarafından enkazın saptanması ile gurur duyuyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Türkiye genelinde 2.503 kişinin katıldığı 28 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.