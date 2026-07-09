Rosatom’un uluslararası “Bilgi Buzkıranı” projesinde finale kalan Türk öğrenci Alper Tapkı, dünyanın farklı ülkelerinden seçilen öğrencilerle birlikte “50 Let Pobedy” nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu’na düzenlenecek keşif gezisine katılacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un desteğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen uluslararası bilim ve eğitim projesi “Bilgi Buzkıranı” keşif gezisinin sonuçları açıklandı. Etkinlik kapsamında “50 Let Pobedy” nükleer buzkıran gemisi ile Kuzey Kutbu’na gerçekleştirilecek keşif gezisine katılmaya hak kazanan öğrenciler arasında Türk öğrenci Alper Tapkı da yer aldı.

ULUSLARARASI ARKTİK KEŞİF GEZİSİ

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri bir araya getirerek Kuzey Kutbu’nu ziyaret etme, Arktik bölgesi hakkında daha kapsamlı bilgi edinme, modern nükleer teknolojileri yakından tanıma ve Rosatom tarafından işletilen dünyanın tek nükleer buzkıran filosunun çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı sunan Uluslararası Arktik keşif gezisi, ağustos ayında yapılacak.

Türk öğrenci, Nükleer Buzkıranla Kuzey Kutbu’na gidiyor

“HER ZAMAN MERAK ETTİĞİM BİR YERDİ”

Geziye katılacak olmanın heyecanını şimdiden yaşayan Türk finalist Tapkı, “Kuzey Kutbu’na gitme fırsatı yakaladığım için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum” diyerek şunları söyledi:

Dünyanın farklı ülkelerinden yaşıtlarımla birlikte böyle özel bir yolculuğa çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Kuzey Kutbu, bugüne kadar yalnızca belgesellerde ve bilimsel yayınlarda gördüğüm, her zaman merak ettiğim bir yerdi. Şimdi bu eşsiz coğrafyayı kendi gözlerimle görecek olmak benim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. Bilime, teknolojiye ve keşfetmeye büyük ilgi duyuyorum. Bu nedenle Bilgi Buzkıranı projesinin sunduğu deneyim benim için sadece bir seyahat değil, aynı zamanda öğrenme, araştırma ve kendimi geliştirme fırsatı. Bu yolculuk sayesinde yeni bilgiler edineceğime, farklı kültürlerden gençlerle tanışacağıma ve gelecekteki hedeflerime ilham verecek deneyimler yaşayacağıma inanıyorum. Bana bu eşsiz fırsatı sundukları için Rosatom’a ve Bilgi Buzkıranı projesinin tüm organizatörlerine içtenlikle teşekkür ederim. Bu yolculuğun hayatım boyunca unutamayacağım anılar ve değerli deneyimlerle dolu olacağına eminim.

Türk öğrenci, Nükleer Buzkıranla Kuzey Kutbu’na gidiyor

5 BİN ÖĞRENCİ YARIŞTI

Yarışmanın uluslararası kategorisinde Türkiye’nin yanı sıra, Brezilya, Macaristan, Vietnam, Mısır gibi ülkelerden 5 bin yetenekli öğrenci yarıştı. 5 Mayıs’ta başlayan yarışma süreci üç aşamada gerçekleşti. İlk aşamada katılımcılar, fen bilimleri, ileri teknolojiler, nükleer enerji ve Arktik keşifleri alanlarındaki bilgilerini ölçen bilimsel bilgi yarışmasındaki soruları cevapladı.

İkinci aşamada ise nükleer enerji sektörünün uzmanları tarafından verilen çevrim içi seminerler düzenlendi. Bu kapsamda katılımcılar, Rosatom’un yenilikçi teknolojileri, Arktik deniz taşımacılığının güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlayan çözümler ile nükleer enerjinin dünya ekonomisi ve bilimin geleceğindeki rolü hakkında bilgi edindi.

Türk öğrenci, Nükleer Buzkıranla Kuzey Kutbu’na gidiyor

ULUSLARARASI JÜRİ

İlk iki aşamada elde edilen toplam puanlara göre her ülkeden 10 finalist belirlendi. Finalistler, “Nükleer teknolojiler bugün dünyayı nasıl değiştiriyor?” temalı çalışmalarını jüriye sundu. Son aşamada katılımcılardan yalnızca konuya hâkimiyetlerini göstermeleri değil aynı zamanda orijinal düşünme becerilerini ortaya koymaları, güçlü bir argüman geliştirmeleri ve içeriklerini etkili şekilde sunmaları beklendi. Finalistlerin çalışmaları ise, oluşturulan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

Türk öğrenci, Nükleer Buzkıranla Kuzey Kutbu’na gidiyor

“EŞSİZ BİR FIRSAT”

Jüri üyelerinden, Atomflot bünyesindeki nükleer buzkıran gemisi Taymır’ın ikinci kaptan yardımcısı Dmitry Kuzmitskiy konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Arktik’e ilk gidişimde çok etkilenmiştim. Farklı yaş ve özelliklere sahip buzullar, görkemli buz dağları, sonsuz gibi görünen ufuklar ve benzersiz yaban hayatı Arktik’i eşsiz kılıyor. Bu coğrafyanın gücünü ve güzelliğini kelimelerle ya da fotoğraflarla tam anlamıyla anlatmak mümkün değil, onu bizzat görmek gerekiyor. Bu deneyim insanın hafızasında ömür boyu kalıyor. Keşif gezisine katılacak tüm öğrencilerin kuzey doğasının derinliğini ve çeşitliliğini yakından tanımasını, onun benzersiz atmosferini keşfetmesini diliyorum. Bu keşif gezisi, yalnızca Arktik’i görmek ve küresel önemini anlamak için değil, aynı zamanda nükleer teknolojilerin Arktik bölgelerinin gelişimindeki rolünü yerinde gözlemlemek için de eşsiz bir fırsat sunuyor” dedi.

Türk öğrenci, Nükleer Buzkıranla Kuzey Kutbu’na gidiyor

ÖĞRENCİLERİ BİLİM VE EĞİTİM PROGRAMI BEKLİYOR

Nükleer buzkıran gemisinde öğrencileri, Rusya ve farklı ülkelerden gelen nükleer enerji uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek kapsamlı bir bilim ve eğitim programı bekliyor. Program kapsamında konferanslar, uygulamalı atölyeler, bilimsel deneyler ve çeşitli etkileşimli etkinlikler düzenlenecek. Proje kazananları, alanında önde gelen uzmanlardan yeni bilgiler edinme ve bilim ile geleceğin teknolojilerine ilgi duyan uluslararası gençlik topluluğunun bir parçası olma fırsatı elde edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası