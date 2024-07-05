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Türk ordusunun eğittiği Somalili subaylar göreve başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk ordusunun eğittiği Somalili subaylar göreve başladı
Somali, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Somali'deki TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim verdiği Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları sertifikalarını aldı. Başarıyla tamamlanan eğitimden sonra göreve başladılar.

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞŞEKKÜR EDİLDİ

Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.

3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.

Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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