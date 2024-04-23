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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türk Yıldızları&#039;ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

23 Nisan'a özel Antalya semalarında Türk Yıldızları özel bir  gösteri düzenledi. Gösteriyi izlemek isteyen on binlerce insan sahillere akın etti. Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi izleyen vatandaşlar, "Ne mutlu Türküm diyene, dedirttiler" yorumunu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'da gösteri gerçekleştirdi. 

Konyaaltı Sahili ve varyant seyir terasına saatler öncesi gelen vatandaşlar alanı hızla doldurdu. On binlerce Antalyalı ve yabancı turistin heyecanla beklediği gösteri saat 16.00’da başladı.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti - 1. Resim

GÖSTERİ YARIM SAAT SÜRDÜ

Bir anda Akdeniz açıklarından sahil kısmına gelen Türk Yıldızları, sahildeki vatandaşları coşturdu. Nefes kesen akrobatik hareketler sergileyen timinn o anlarını vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti - 2. Resim

Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi sahildeki kalabalığa giremeyen vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden de takip etti.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti - 3. Resim

'MİLLİ GURUR'

Gösterinin kendini çok heyecanlandırdığını belirten İdris Orçan, “Çok güzeldi, göğsümüz kabardı. Biz izlerken korktuk, çarpışacaklar sandık. Milli bir gurur” dedi.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti - 4. Resim

'DÜNYANIN EN GÜZİDE GÖSTERİ TİMİ'

Sabri Titiz ise “Ailemle takip ettik, Samsun’da da takip ediyorduk. Bugün burada izledik. Her zaman ki gibi göğsümüz kabardı, onlarla gurur duyuyorum.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! On binler sahillere akın etti - 5. Resim

Yaptıkları o hareket bana bir sahne oyunu gibi geliyor. Her seferinde maşallah diyorum. Rabbim onları kazadan beladan korusun. Dünyanın en güzide gösteri timidir. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dedirdiler. Çok güzel bir kalabalık var. Atmosfer çok iyiydi” dedi

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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