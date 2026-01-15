Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002’de 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025’te 247 milyona ulaştığını açıkladı. THY’nin küresel büyümesine dikkat çeken Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da üst sıralara yükseldiğini, Türkiye’nin ise dünyanın en geniş uçuş ağlarından birine sahip ülkeler arasına girdiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 kapsamında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin havacılık alanında son yıllarda yakaladığı büyümeye dikkat çekti. Uraloğlu, hava yolunun modern dünyada zaman tasarrufu sağlayan en verimli ulaşım türü haline geldiğini vurguladı.

Türkiye’den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabildiğini belirten Uraloğlu, iç hatlarda serbestleşme hamlesinin sektörde rekabeti artırdığını, havalimanı sayısının ise önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yolcu trafiğindeki artışı şu sözlerle açıkladı:

“2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025 yılında transit yolculuklarla birlikte 247 milyon 163 bine çıkardık. Bunda THY'nin de çok katkısı vardır.”

Dış hatlarda uçuş ağının genişlediğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin küresel havacılıkta güçlü bir konuma ulaştığını kaydetti. Bu süreçte İstanbul Havalimanı’nın stratejik rolüne dikkat çeken Bakan, üçlü pist operasyonu sayesinde Avrupa’da bir ilke imza atıldığını hatırlattı.

HEDEF AVRUPA'NIN ZİRVESİ

İstanbul Havalimanı’nın yolcu kapasitesine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 2025 yılında 84 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildiğini, havalimanının Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci sıraya yükseldiğini belirtti. Orta vadeli hedefin, İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’nın zirvesine taşımak olduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları’nın dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu unvanını taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, filonun 516 uçağa ulaştığını, Turkish Cargo’nun ise küresel ölçekte en büyük ilk üç hava kargo şirketi arasına girdiğini ifade etti.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Uraloğlu, Cumhurbaşkanı’nın THY yöneticilerine selam ve başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da filonun 500 uçağı aştığını, önümüzdeki 10 yıl içinde ikinci 500 uçağın filoya katılmasının hedeflendiğini açıkladı.

