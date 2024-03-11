Türkiye iftar sofrasında: Sultanahmet'te geleneksel top patladı

Türkiye Ramazan ayının ilk gününde iftarını yaptı. İlk oruçlar Iğdır'da kurulan iftar sofrasında açılırken, son iftar ise Çanakkale'de açıldı. İstanbul'da ise geleneksel olarak vatandaşlar tarihi meydanlara akın etti. Sultanahmet Meydanında iftar top atışıyla karşılandı.

Kur'anıı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. Mübarek Ramazan ayında ilk orucun tutulmasının ardından kurulan iftar sofralarında oruçlar açıldı. Türkiye'de ilk iftar Iğdır'da yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın ilk gününde yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yağan İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda Osmanlı geleneği sürdürüldü.

İşte yurdun dört bir yanından iftar manzaraları:

Ramazan'ın ilk iftarı, Iğdır'da saat 18.13'te açıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Iğdır Belediyesi tarafından kurulan bin 500 kişilik Ramazan çadırında vatandaşlar ilk iftarlarını açtı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan da ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.

SULTANAHMET'TE TOP ATIŞI YAPILDI

Yurt içinden ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda iftar saatinin gelmesiyle 1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından ramazan geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.

İlk iftar topu geleneğini sürdüren Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programda mehter takımı bir konser verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası iftar saatinin gelmesi ile Selimiye Kışlası’ndan getirilen top patlatıldı. Binlerce vatandaş, Fatih Belediyesi’nin ikramları eşliğinde Sultanahmet’in manevi atmosferinde ilk oruçlarını açtı.

ORUÇ BABA TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ramazanın ilk gününde bir araya gelen çok sayıda vatandaş iftar yaptı. Vatandaşlar, türbenin bulunduğu sokak ve buraya çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu. İftar saatinin yaklaşmasıyla kalabalık daha da arttı.

Bazı vatandaşlar, oruçlarını açmak için türbenin etrafındaki seyyar satıcılardan sirke satın aldı.

Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, ekmek veya pideyi sirkeye banıp oruçlarını bu lokmayla açtı. Vatandaşlar daha sonra türbenin yanındaki parkta ve kaldırımlara örtü sererek, getirdikleri yiyeceklerle iftarlarını yaptı.

KIRIKKALE'DE İLK ORUÇ İFTAR ÇADIRINDA AÇILDI

Kırıkkale'de Ramazan ayının ilk orucunu vatandaşlar belediyenin kurduğu iftar çadırlarında açtı.

Ramazan ayının ilk gününde iftar çadırına gelen birçok vatandaş, iftar vaktine dakikalar kala sofrada yerini aldı. Çadırda iftardan önce dualar edildi. Ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İFTARINI GÖREV BAŞINDA YAPTI

Elazığ’da nöbetleri Ramazan ayının ilk gününe denk gelen sağlık çalışanları, oruçlarını istasyonda açtı. 15 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yemeklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, oruçlarını açmalarının ardından görev için istasyondan ayrıldı.