Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor.

Yalova'da dün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı; hain saldırıda 3 polisimiz şehit düştü; 9 personel ise yaralandı.

TÖREN DÜZENLENİYOR

Şehitlerimiz İlker Pehlivan, Yasin Koçyiğit ve Turgut Külünk için bugün Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok sayıda bürokrat ve vatandaş da katıldı. O anlarda gözyaşları sel oldu.

Yerlikaya törende bir de konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! Yalovada gözyaşları sel oldu

