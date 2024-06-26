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Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

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Türkiye&#039;den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan İsrailli Bakan Katz&#039;a sert tepki
İsrail, Türkiye, Haber

Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki küstah açıklamalarına jet bir cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür iftira ve yalanlar İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ'A SERT TEPKİ

İsrailli Bakan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in meşru müdafaa hakkını engellemeye çalıştığını söyleyerek skandal ithamlarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah bir paylaşım yapan İsrailli Katz'a kısa sürede cevap verdi.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki - 1. Resim

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARI ÖRTBAS ETME ÇABASININ BİR PARÇASI"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımı hakkında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın "seviyesiz" olduğu belirtilerek, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki - 2. Resim

"SOYKIRIMLA YARGILANAN DEVLETİN YETKİLİSİ"

Açıklamada, Türkiye'nin, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceği vurgulanarak, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

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