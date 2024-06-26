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Rusya: İsrail, Gazze'de insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya: İsrail, Gazze&#039;de insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ediyor
Rusya, İsrail, Sergey Lavrov, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırıma tepki göstermeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İsrail’in burada kullandığı yöntemlere karşı çıkıyoruz. İsrail yönetimi, insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ediyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insancıl hukuk normlarını ihlal ettiğini belirterek, "İsrail’in burada kullandığı yöntemlere karşı çıkıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu"nda, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu’daki durumla ilgili Lavrov, "Şiddetin Lübnan’a sıçrama riski var. Bunu İsrail yönetimi de açıkladı. Bazı talepler ortaya atıldı. İsrail'in müttefikleri dahil uluslararası toplumun bu yaklaşımın zararlı olduğunun farkına varacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

Rusya: İsrail, Gazze'de insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ediyor - 1. Resim

İSRAİL YÖNETİMİ İNSANCIL HUKUKUN NORMLARINI İHLAL EDİYOR

Gazze Şeridi’nde durumun "feci" olduğunu belirten Lavrov, "İsrail’in burada kullandığı yöntemlere karşı çıkıyoruz. İsrailli yetkililerin, kullanılan yöntemlerin doğru olduğunu söylemesi beni çok şaşırttı. Bir İsrail yetkilisinin de 'Orada sivil yok, hepsi 3 yaşından itibaren terörist' ifadesi çok korkunç. İsrail yönetimi, insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ediyor." diye konuştu.

Lavrov, İsrail'in, Gazze’deki durumla ilgili dünyadaki birçok ülkenin yükselttiği sesi duyacağı umudunu paylaştı.

Batı’nın Gazze’deki duruma yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "Çifte standart uygulanıyor. Yarım yılda Gazze’de 35 bin Filistinli öldü, bunun iki katından fazlası da yaralandı. Donbas'ta ise 10 yılda savaşta her iki taraftan da ölen sivil sayısı bunun yarısı bile değil." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ilişkilerin "iyi" olduğunu ve İsrail’in güvenliğinin her koşulda sağlanmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, Filistin devletinin kurulması sürecinin yıllarca engellendiğini söyledi.

Lavrov, "Şimdi, Filistin'in gerçekte neyi kontrol ettiğine bakarsanız, bu topraklarda devletin kurulmasını düşünmek zor." dedi.

Rusya: İsrail, Gazze'de insancıl hukukun tüm normlarını ihlal ediyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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