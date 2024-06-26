Erdoğan'ın "Batı İsrail'in perde arkasında sırtını sıvazlıyor" ifadeleri dünya basınında

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı güçlerin, kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınının da dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun, batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Orta Doğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in, şimdi de gözünü Lübnan'a diktiğinin anlaşıldığı ikazında bulunarak, şunları kaydetti:

"Batılı güçlerin, kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin, Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları, son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu'nun, Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları, açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı Batı'dan önce İslam alemi ve Orta Doğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum."

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Dünya basını, Cumurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında İsrail ile ilgili söylediği sözleri okuyucularıyla paylaştı.

Fransız AFP haber ajansı Erdoğan'ın "Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır" sözlerini verdi ve Erdoğan'ın uyarısının Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin topyekun bir savaşa dönüşme endişesinin zirveye vurduğu bir dönemde geldiğini yazdı.

Al Jazeera 'Erdoğan, Netanyahu'nun savaş planlarının büyük bir felakete yol açacağı konusunda uyardı' başlığını attı.

Voice Of America (VOA), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Lübnan sınırına yönelik askeri operasyonlarının savaşın yayılmasına neden olabileceğini belirtti. VOA, Erdoğan'ın Batı'yı Netanyahu'ya verdiği destek için eleştirdiğini yazdı.

Al Arabiya ise Erdoğan'ın Batı'yı hedef aldığını ve İsrail'in savaşı yayma planlarını eleştirdiğini vurguladı.

Jerusalem Post ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam alemine yaptığı dayanışma çağrısını ön plana çıkardı.

Times of Israel de Erdoğan'ın uyarısının zamanlamasına dikkat çekti.