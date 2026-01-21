Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dün sabah erken saatlerde yürütülen operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte İbrahim Barut ve Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden uyuşturucu tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

Öte yandan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bilgisi paylaşılmıştı. O şüphelilerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu ortaya çıktı. Yurt dışında olduğu belirlenen Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

