Uzungöl'de 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler harekete geçti

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl bölgesinde yürüyüşe çıkan 75 kişilik dağcı grup kayboldu. Yoğun sisin etkisiyle yollarını şaşıran ekibin imdadına jandarma, gönüllü korucular ve AFAD yetişti.

Trabzon Uzungöl'ün yukarısındaki göller bölgesine giden 75 kişilik dağcı grubu, yürüyüşlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçti ancak yoğun sis ve yağmur nedeniyle dönüş yolunu kaybetti.

Kaybolan grup telefonla yardım çağrısında bulundu ancak jandarma ekiplerine konum bilgisi veremedi. Bu nedenle 75 kişilik ekibin yeri uzun süre boyunca tam olarak belirlenemedi.

GÖNÜLLÜ KORUCULAR DEVREYE GİRDİ

Gönüllü korucuların da yardımı ile bir süre sonra ekibin yeri ve konumu belirlendi. Bölgeye hareket eden ekipler, 2-3 saatlik yolculuğun ardından dağcı ekibe ulaşıldı.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇİLDİ"

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Demirkapı Mahallesi'nde yürüyüş faaliyeti sırasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik yürüyüş grubuna, başarılı arama kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşıldığı belirtildi.

Çaykara İlçe ve Uzungöl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, UMKE personelinden oluşan ekiplerin özverili ve hızlı arama tarama çalışmalarının netice verdiği vurgulanan açıklamada, "Kendilerine ulaşılan vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde dönüşe geçildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: