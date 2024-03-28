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Yakalanan en yüksek miktar! Habur'da 850 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yakalanan en yüksek miktar! Habur&#039;da 850 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.

 Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi. Bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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