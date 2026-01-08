Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde tartışma sonrasında avukat Zekeriya Polat’ı silahla vuran ve öldüren 57 yaşındaki H.H. tutuklandı.

Yalova SGK İl Müdürlüğü’ne giden 57 yaşındaki H.H., emeklilik için mahkemelik olduğu kurumun yargılama giderleri için açılan icra dosyası sebebiyle avukat Zekeriya Polat ile görüşmüştü.

TUTUKLANDI

Yaşanan tartışma sonrasında H.H. tabancayla ateş ederek kurum avukatını yaralamıştı. Ağır yaralanan Zekeriya Polat hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan H.H., çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı.

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında avukatı silahla öldüren şüpheli tutulandı

SGK AÇIKLAMASI

Olayla ilgili SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında avukatı silahla öldüren şüpheli tutulandı

“ALÇAKÇA BİR SALDIRI”

Öte yandan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Zekeriya Polat için Yalova Adliyesi'nde anma programı düzenledi. Törende konuşan Yalova Baro Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş şunları söyledi:

Sözün bittiği, hiçbir kelimenin acımızı, öfkemizi anlatmaya yetmediği bir yerdeyiz. Kıymetli kardeşimiz Avukat Zekeriya Polat görevini ifa ederken sırf avukatlık faaliyeti nedeniyle katledilmiştir. Başta kederli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Kardeşimize sıkılan bu kurşun sadece ona değil, hepimize, yargı camiasına, adalete ve hukuk devletine karşı yapılmış alçakça bir saldırıdır.

