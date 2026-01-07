Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bir şahıs, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kurum avukatı Zekeriya Polat’ı silahla ateş ederek öldürdü.

Bugün saat 11.30 sıralarında Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında korkunç bir olay meydana geldi.

Kuruma gelen bir şahıs, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek avukat Zekeriya Polat'ı silahla ateş ederek öldürdü.

Olayla ilgili SGK'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da saldırıya ilişkin baş sağlığı mesajı paylaştı. Bakan Işıkhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun."

