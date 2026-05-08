Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, hassas soruşturmalar üzerinden yürütülen dezenformasyonla mücadele edecek. Özellikle çocuk ve kadın cinayetleri gibi vakalarda sosyal medyadaki manipülatif yayınlar yakın takibe alınırken, sahte iddiaların önüne geçilerek kamuoyu düzenli bilgilendirilecek.

GAMZE ERDOĞAN- Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının yeni görevlerinden biri daha netleşti. Buna göre başkanlık, soruşturmalar hakkında kamuoyunu yanıltan paylaşımlar ve dezenformasyon faaliyetleriyle de mücadele edecek.

Gazetemizin geçtiğimiz eylül ayında gündeme taşıdığı “Gizem dosyası ile servet kazanıyorlar” ve “Cinayetler influencer’ların kazanç kapısı oldu” başlıklı haberlerde dikkat çekilen konulardan olan, özellikle çocuk ve kadın cinayetleri ile kayıp vakaları gibi toplumun hassasiyet gösterdiği olaylar üzerinden sosyal medyada yürütülen manipülatif yayınların yakın takibe alınacağı öğrenildi.

Gazeteci olduğunu ileri süren bazı kişiler ile sosyal medya fenomenlerinin, “dosyada yeni detay”, “gizli belge ortaya çıktı” gibi ifadelerle sahte iddiaları dolaşıma sokmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Faili meçhul suçların cezasız kalmaması amacıyla kurulan birimde, çalışmaların hız kesmeden süreceği belirtilirken, kamuoyunun bu soruşturmalardan haberdar olması sağlanmaya devam edilecek.

Süreçte, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile ilgili resmî kurumların yapacağı açıklamalar doğrultusunda kamuoyu düzenli şekilde bilgilendirilecek.

