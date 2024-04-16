Yasa dışı yollarla kaçacaklardı! Sınırda 4 kişi yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
BİRİ PKK, BİRİ DHKP-C MENSUBU ÇIKTI
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı