Yasa dışı yollarla kaçacaklardı! Sınırda 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

BİRİ PKK, BİRİ DHKP-C MENSUBU ÇIKTI

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."