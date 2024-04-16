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Yasa dışı yollarla kaçacaklardı! Sınırda 4 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

BİRİ PKK, BİRİ DHKP-C MENSUBU ÇIKTI

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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