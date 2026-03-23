Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! 'Lütfen sesimizi duyun'
Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi kapısının önünden paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Minguzzi, "Oğlumun katilleri serbest ve ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor. Bu polis arabası yaklaşık bir yıldır kapımın önünde. Dün akşam da katiller TikTok'ta canlı yayına girmişler. Lütfen sesimizi duyun." ifadelerini kullandı.
24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi evinin önünden çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
"SÜREKLİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"
Sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan acılı anne, oğlunun katillerinin TikTok üzerinden canlı yayın açtığını belirterek, "Sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor" ifadelerini kullandı. Evlerinin önünde yaklaşık bir yıldır polis aracı bulunduğunu belirten anne, yaşadığı korkuyu dile getirdi.
"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"
Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin serbest olduğunu ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımında yaşananlara karşılık alamadığını belirten acılı anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Lütfen sesimizi duyun. Yalvarıyorum, artık bir cevap verin" sözleriyle yardım isteyen Yasemin Minguzzi'nin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki salı pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada karşılaştığı 15 yaşındaki B.B. ve yine 15 yaşındaki U.B. tarafından öldürülmüştü.
Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporunda, vücudunda üç kesici alet yaralanması ve göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu belirtildi. İddianamede U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı ifade edilmişti.
Mahkeme, tutuklu sanık B.B ve U.B hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası vermişti. Diğer sanıklar M.A.D ve A.Ö. ise beraat etmişti.