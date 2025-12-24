Sosyal medya platformu TikTok’ta son dönemlerde yayılan namaz ibadetiyle alay eden yeni bir akım, dünya genelinde Müslümanların tepkisine yol açtı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin meşhur "Ömer Baba ölüm sahnesi" üzerinden büyüyen akıma karşı müdahale edilmesi isteniyor.

TikTok ve diğer sosyal mecralarda “mizah” adı altında yayılan skandal namazla alay etme videolarına tepkiler büyüyor.

Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan bu içerikler, sosyal medyada 'saygısızlığın bu kadarına da pes' dedirtti.

TikTok'ta başlayan akımda videoların okullarda çekilmesi dikkat çekti.

DÜNYA ÇAPINDA TEPKİLER BÜYÜYOR

Akıma yönelik tepkiler başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere birçok platformda hızla yayıldı.

Çok sayıda kullanıcı, namazla bu şekilde alay edilmesinin ifade özgürlüğü ve mizahla değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

Akıma katılan gençlerden bazıları tepkiler üzerine videoları kaldırarak sosyal medya hesaplarını kapattı.

Abdullah Alamadi adlı yabancı bir gazeteci videolardan birini şu yorumla paylaştı:

“Türkiye’de günlerdir dolaşıma sokulan ve sosyal medya platformlarında namazla alay eden gençleri konu alan bu durum; masum bir davranış da ifade özgürlüğü de değildir. Aksine, arkasında İslami ibadetin imajını çarpıtmayı amaçlayan organize bir yapının bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle Türk hükümetinin, mesele büyümeden en başından kararlı ve net bir şekilde bu konunun üzerine gitmesi gerekmektedir.”

Paylaşıma kısa zamanda yüzlerce tepki yorumu geldi.

Yabancı bir sosyal medya hesabı "Türkiye'deki okulda öğrenciler, İslami namazı ve camide secde ederken ölen insanları alaya alıyorlar." diyerek servis etti.

Dini hassasiyetleri olan hesaplar hem yorumlar hem de TikTok'a resmi şikâyette bulunsa da içeriklere müdahale edilmiyor.

Dünya Müslümanları tarafından esefle karşılanan akım hakkında bir an önce harekete geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ÖMER BABA'NIN ÖLÜM SAHNESİ

Paylaşılan videoları savunanlar "Kurtlar Vadisi'ndeki sahneyle dalga geçiyoruz" açıklaması yapıyor. Akımın kaynağı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin meşhur "Ömer Baba'nın ölüm sahnesi" olarak gösteriliyor.

Emin Olcay tarafından canlandırılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ömer Baba'nın ölüm sahnesi yayınlandığı dönemde en dikkat çeken sahnelerden biri olmuştu.

Ünlü oyuncu Olcay, 9 yıl boyunca Ömer Baba rolüyle ekranlardaki yerini muhafaza etmişti. Dizinin 233. bölümünün final sahnesi olan Ömer Baba'nın son nefesini secdede vermesi yayınlandığı dönemde gündem olmuştu.

Sahnenin skandal bir TikTok akımına dönüşmesi tartışmaları daha da alevlendirdi.

