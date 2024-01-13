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Yenikapı'da seferler durdu, Metro İstanbul sebebini açıkladı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Metro İstanbul, Yenikapı istasyonundaki seferlerin bir intihar girişimi nedeniyle geçici süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Sefer yapılamayan Yenikapı-Vezneciler istasyonu için İETT otobüsleri hizmet verecek.
Metro İstanbul, X sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi