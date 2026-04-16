Mersin’de Yenişehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklu eski başkan yardımcısı Gülseren Malcı, kurumda bütçe dışı harcamalar ve usulsüzlükler tespit ettiğini belirterek dikkat çeken ifadeler verdi.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Mersin Yenişehir Belediyesine yönelik “rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu Başkan Yardımcısı Gülseren Malcı, ifadesinde, uyulması gereken prosedürlerde sıkıntılar olduğunu bildiğini, bundan dolayı ayrılmak istediğini ancak etik olarak 1 yılı doldurduktan sonra ayrıldığını iddia etti.

Malcı, “Yapılan işlerde uyulması gereken prosedürlerde sıkıntılar gördüm. Bunlardan bazıları; harcama birimlerinin bütçede kendilerine tahsis edilenden daha yüksek harcamalar yapmaları ve yapılacak işlerde Mali Hizmetlerden ödenek alınmadan işlemlere başlanmasıdır. Daha sonra, fatura aşamasında Mali Hizmetlerin haberi oluyordu. Uyarılarıma ve çalışmalarıma rağmen doğrudan temin limitleri yine aşılmaya devam etti” dedi.

“LİMİTLERİN AŞILDIĞINI SÖYLEDİM, İNANMADILAR”

Malcı uyarılarına rağmen doğrudan temin limitlerinin aşılmaya devam ettiğini ifade ederek, “Uyarılarıma ve çalışmalarıma rağmen doğrudan temin limitleri yine aşılmaya devam etti. Bu hususta sorumluluğun Mali Hizmetler Müdürü ile Belediye Başkanında olduğunu düşünüyorum. Ben yalnızca uyarılarımı yaptım. Başkan yardımcıları toplantısında da bu hususları dile getirdim. Zeki Ecer ve Mehmet Gök isimli şahıslar bana inanmadı ve yanlış hesap yaptığımı söylediler” diye konuştu.

Doğrudan teminlerin işleyişinde başka şirketlerden de teklif alınması ve iş ve işlemlerin usulüne uygun yapılması konusunda defalarca görüş belirttiğini iddia eden Malcı, “Kurumda sistemsizlik vardı ve doğrudan temin limitleri aşılmıştı. Ben; Ahmet Usta, Cengiz Dadalı ve Hüseyin Soylu tarafından ve bu kişilerin şirketlerince verilen eğitimler konusunda yalnızca bilgi ve tecrübem olduğu için, doğrudan teminlerde başka şirketlerden de teklif alınması ve iş ve işlemlerin usulüne uygun yapılması konusunda görüş belirttim” ifadelerini kullandı.

Malcı şöyle devam etti:

“İşe başladığımda Mali Hizmetlerden bütçe raporlarını istedim ve harcama cetvelleri ile karşılaştırdım. Bütçenin eksi çıktığını gördüm ve bunun sebebini sordum. Bana, ilgili kişilerin kendilerine sorulmadan harcama yaptığı, dosya başlamadan ödenek talep edilmediği ve sonunda kendilerine fatura edildiği şeklinde bilgi verildi. O dönem Mali Hizmetler Müdürü Şahin Topçu idi ve bana bu şekilde beyanda bulunmuştu. Bu tespitlerin akabinde, geriye dönük 2 yıllık Sayıştay raporlarını da istedim ve neleri düzeltebileceğimize ilişkin çalışma yaptım.”

Bu arada Yenişehir Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu 12'si tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası