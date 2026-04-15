CHP’nin halef – selef genel başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde selamlaşmaması yeni bir tartışma başlattı.

Berat Temiz / ANKARA - CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun Özel’e selam vermemesini eleştirerek “Bu muamele hak edilmiyor” düşüncesini dile getirdi. Özel’in Genel Başkanlık koltuğunda oturduğunu hatırlatan kurmaylar, “Her bayramda, özel günde Genel Başkanımız, Kemal Bey’i arar görüşür. Hiç değilse siyasi nezaket gereği selamlaşılması gerekirdi” dedi. Kurmaylar, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin röportaj verirken Kılıçdaroğlu’na mikrofon tutmasının da doğru olmadığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN KAYNAKLAR: “BİLİNÇLİ YAPILMADI”

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar da cenazedeki selamlaşma krizi hakkında değerlendirmede bulundu. Özel’e selam verilmemesinin bilinçli bir durum olmadığını belirten kaynaklar, “Kalabalık nedeniyle fark edilmedi. Özgür Bey gördüğü zaman Kemal Beyi selamlayabilirdi” görüşünü dile getirdi. CHP lideri Özel’e yakın kaynaklar ise yaşanan durumu “dalgınlık” olarak değerlendiriyor.

EN SON TEMMUZ AYINDA YAN YANA GELMİŞLERDİ

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, en son geçtiğimiz yıl CHP Tokat Senatörü Metin Somuncu'nun TBMM'deki cenaze töreninde yan yana gelmişti. Özel, törenin ardından Kılıçdaroğlu’na aracına kadar eşlik etmişti.





