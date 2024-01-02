2 Ocak 2024 10:34 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:35

Bu yıl yapılacak olan yerel seçimler için hummalı bir hazırlık sürecinin içine girildi. Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar geçecek olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek. Peki “Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?” İşte bu konuda araştırılan soruların cevapları…

2024 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler, beş yılda bir yapılır. Bundan dolayı 2024 yılında yerel seçimlere gidilecek. 2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdir. Seçim neticesine göre belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

GENEL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Türkiye'deki genel seçimler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısını seçimden sonraki beş yıl için belirlemektedir. Milletvekilleri, parti listelerinin kapalı olduğu 87 çok üyeli seçim bölgesinde nispi sistem ile veya bağımsız adaylar olarak beş yıllık bir dönem için seçilmektedir.