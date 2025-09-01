Serinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümü

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde pasta ustası olarak çalışan 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat arkadaşları ile birlikte piknik alanına geldi.

İlgili Haber Zabıta döven belediye başkanıyla ilgili yeni görüntüler! Geçen yıl da personelin boğazını sıkmış

SERİNLEMEK İÇİN IRMAĞA GİRDİLER

2 arkadaşı ile birlikte piknik yapan ve bir süre vakit geçiren Akkanak, akşam saatlerinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bir süre suda çırpınan 25 yaşındaki genç alanda görevli zabıta memuru tarafından sudan çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan gencin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin su üzerinde kalma çabaları, piknik alanındaki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cüneyt Akkanat'ın cansız bedeni bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz gencin yakınlarının bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, Akkanat'ın cenazesinin Kepez ilçesi Altınova Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.