Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin aynı anda onlarca savaş gemisi inşa eder hale geldiğini ifade ederken, uçak gemisi ve yeni nesil muhrip projelerinde kritik aşamaya geçildiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mavi Vatan 2026 Tatbikatı’nın fiili atış safhasının ardından TCG Anadolu gemisinde önemli açıklamalarda bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli ve milli savunma projelerinde geldiği noktaya dikkat çeken Tatlıoğlu, özellikle uçak gemisi projesinin hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Tatlıoğlu, Türkiye’nin ilk uçak gemisinin inşasının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, hava savunma muhribi TCG Kocatepe için de ilk blok üretiminin başladığını açıkladı. Projenin devamında yeni muhriplerin de kısa sürede inşa sürecine gireceğini ifade etti.

EŞ ZAMANLI ÜRETİM SÜRÜYOR

Deniz platformlarındaki üretim kapasitesinin hızla arttığını dile getiren Tatlıoğlu, İstanbul sınıfı fırkateynlerin önemli bölümünün denize indirildiğini, kalan gemilerin ise yapım aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca milli denizaltılar, mayın avlama gemileri, hücum botlar ve çıkarma gemileri dahil olmak üzere çok sayıda platformun eş zamanlı olarak üretildiğini aktardı.

Halihazırda 41 askeri geminin tersanelerde inşa edildiğini belirten Tatlıoğlu, kısa süre içinde başlayacak yeni projelerle bu sayının 50’ye ulaşacağını ifade etti.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI ENVANTERDE

Öte yandan insansız sistemlerde de önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Tatlıoğlu, farklı tiplerde insansız deniz araçları ile kamikaze deniz araçlarının envantere alındığını açıkladı. Ayrıca denizaltılardan atılabilen Atmaca füzesi, milli torpido Akyaka torpidosu ve milli deniz mayını Malaman mayını gibi sistemlerin de aktif olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Tatlıoğlu, kurulan yeni birliklerin hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif görev üstlendiğini belirterek, özellikle Karadeniz’deki mayın ve insansız tehditlerin etkisiz hale getirilmesinde önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

