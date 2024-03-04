Yetkililerden 16 ile uyarı üstüne uyarı: Gökten çamur yağacak

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yarından itibaren sıcak hava dalgasının yurt genelini terk edeceğini söyledi. İstanbul'a çamur yağacağını ve yağışın bir gün boyunca süreceğini söyleyen Şen, yağışın Ege'de sabah saatlerinde çok kuvvetli olacağını duyurdu. Şen, "Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek" değerlendirmesini yaparken Bakan Yerlikaya da Muğla ve Antalya'ya turuncu kodlu uyarı, başta İzmir, Ankara, Manisa ve Eskişehir olmak üzere 14 ile de sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı.

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası bu hafta itibarıyla yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak. İstanbul için 'çamur yağmuru' uyarısı yapılırken Ege ve İç Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yetkililerden ise vatandaşlara peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

CNN TÜRK'e konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve birçok ilde yağışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'YAĞMURLU ÇAMUR 1 GÜN SÜRECEK'

Bahar aylarında Afrika üzerinden toz gelir bize. Bu yüzey tozu değil yukarıdan gelir. Bu da Marmara ve kuzeyini etkiler. 200 metreküp toz şeklinde olacak. Adana, Mersin, Bilecek, Düzce, İstanbul’da tozun olduğunu görüyoruz. Bu toz havada durur, görmeyiz ama yağmur yağarsa etkisini hissederiz. Yarın da İstanbul’a öğlenden sonra yağmur gelecek. Bu yağmurla İstanbul’un batı ilçelerinde çamurlu şekilde görülebilir. Böyle üzerimize toprak gibi yağmayacak ama yağmur damlacığının içerisinde çamur olacak. Balkonda, camlarda çamaşırlarınızı tutmayın, arabalarınızı yıkamayın. Yağmurlu çamur 1 gün yağacak.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Kararlı bir atmosferden kararsız bir atmosfere geçiyor Türkiye. Sis kararlı atmosferin göstergesidir. Yarın sabah 9 civarında Muğla, İzmir Aydın taa ki Çanakkale’ye olan kısımda çok kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir. Salı günü bu yağmur İstanbul’a da öğleden sonra gelecek ama o kadar şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde ise bu yağmurun Ankara’da etkisini göreceğiz.

Bu hafta böyle kararsız atmosfer var dedik bu da yağışlar olacak demektir. Sıcaklıklar da ilk 2 gün düşüş olmuyor ama Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor.

'YARIM METRE KAR GÖRECEĞİZ'

Bu seneki yaz aylarının ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu atmosfer çok kaotik ortamdır. Türkiye’nin ikliminin yavaş yavaş yarı kurak iklime gittiğini görüyoruz. Isınma başlıyor. Yaz aylarında tropik gece dediğimiz yani geceleri 20 derecenin üzerinde olan şehirlerimizin sayısı çok arttı. Artık Akdeniz iklimi yok.

Bu sene bu şekilde oldu. Ama seneye kar yağmayacak değil. Seneye kar göreceğiz. Belki İstanbul’da yarım metre görebiliriz.

Mart kapıdan Doğu Anadolu’da baktıracak. Buralarda 50cm ye yüksekliğe kadar kar olacak. İstanbul’da kar yok. Bu sene kar yağmayacak demiştik. Haftaya pazartesiden itibaren İstanbul ve Marmara’da sıcaklıklar yükselecek.

ÇOK SAYIDA İLE KODLU UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yağış alacak illeri tek tek uyardı. Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle;

2 ilimizde turuncu uyarı, 14 ilimizde sarı uyarıda bulundu.

Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:

Muğla

Antalya

Sarı Uyarı verilen illerimiz:

Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.

Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.

112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.