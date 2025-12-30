AKOM'un son tahminlerine göre İstanbul, yılbaşını aralıklarla yağışların görüleceği soğuk bir havayla karşılayacak. 1 Ocak'ta İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının -1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak.

1 OCAK'TA EKSİ 1 DERECEYİ GÖRECEĞİZ

31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı bildiriliyor.

1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının -1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının 1 ila 4 kg/m² arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.

Yılbaşında kar yağacak mı? AKOM tarih verdi, İstanbulda eksi 1 derece görülecek

BUZLANMAYA DİKKAT

Yetkililer, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları isteniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası