Yine anız, yine çöplük! Ellerimizle yakıyoruz

Çanakkale’de yaklaşık 20 gündür farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınları yerleşim yerlerini kül ediyor. Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı bölgesindeki bazı villalar da yandı. Ekipler ve vatandaşlar evleri söndürmek için seferber oldu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale ediliyor. Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Bölgedekilerin gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz ediyor” dedi.

77 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi’nin tahliye edildiği bilgisini veren Toraman, “Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur” diye konuştu.

Çanakkale Boğazı’nda güneyden kuzeye olan trafik kapatılırken havaalanına da sivil uçuşlarda izin verilmiyor. Çöplükten yükselen alevler Dardanos mevkii ile Güzelyalı köyü yolunu kapattı.

EVLERİNDEN ÇIKAMADILAR

Yazlık evlerde ve sahilde mahsur kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile GESTAŞ’ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi’nden ve Kepez Limanı’ndan tahliye edildi. Şehir hatları feribotları da tahliye için denizden bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik’e ait botlar da karadan ulaşılamayan vatandaşların kurtarılması için seferber edildi. Mahsur kalan 187 kişi güvenli alanlara taşındı.

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31’inci kilometreleri arası, yangın sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Bolu, Manisa’nın Soma ilçesi, İstanbul Çatalca’da 2 farklı noktada ve Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale etmek için ekipler seferber oldu.