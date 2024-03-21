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Haberler > Gündem > Yine silahlı saldırının hedefi oldu: Ünlü et restoranı Nusret'i kurşun yağmuruna tuttular

Yine silahlı saldırının hedefi oldu: Ünlü et restoranı Nusret'i kurşun yağmuruna tuttular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yine silahlı saldırının hedefi oldu: Ünlü et restoranı Nusret&#039;i kurşun yağmuruna tuttular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü et restoranı Nusret'in Etiler şubesinde silah sesleri yükseldi. Sabaha karşı motosikletli iki saldırgan restorana silahlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı olmazken, adet kovan bulundu. Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları ortaya çıktı.

Et restoranı Nusret'in Etiler şubesi yine bir silahlı saldırı haberiyle gündeme geldi. 

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş Etilen Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yine silahlı saldırının hedefi oldu: Ünlü et restoranı Nusret'i kurşun yağmuruna tuttular - 1. Resim

İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

OLAY YERİNDE 11 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu.

Yine silahlı saldırının hedefi oldu: Ünlü et restoranı Nusret'i kurşun yağmuruna tuttular - 2. Resim

İş yerinde hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yine silahlı saldırının hedefi oldu: Ünlü et restoranı Nusret'i kurşun yağmuruna tuttular - 3. Resim

GEÇEN SENE ÇATIŞMA ÇIKMIŞ

Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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