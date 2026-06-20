Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bir öğrencinin A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyete gösterdiği tepki gündem oldu. Üniversite adayı Emir Özkan, "Türkiye maçını izledik, yenildik. Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umurunda değil" diyerek sitemde bulundu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15'te başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı.

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"İNŞALLAH KAZANACAĞIM"

Sınava çalıştığını söyleyen Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" ifadelerini kullandı.

Emir Özkan

"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR"

Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umurunda değil" dedi.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

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