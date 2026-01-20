Sık sık saldırılar düzenleyen terör örgütü, Şam yönetimi ile yaptığı anlaşmaya uymadı. Elebaşları da “Yurt içi ve dışındaki bütün Kürtler ayaklasın” diyerek, savaşı büyütme çağrısı yaptı.

YILMAZ BİLGEN - Suriye’de ateşkesin sağlanmasının hemen ardından sivilleri katleden YPG/SDG, bölgede tutunabilmek için kirli oyunlarını sürdürüyor. Terör örgütü, halkın bulunduğu kalabalık noktaları ve Suriye güçlerini bombalı araçlarla, füzelerle hedef aldı. İki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 70’i aşarken yüzlerce kişi de yaralandı.

Kana doymayan YPG/PYD elebaşlarından Foza Yusuf, silahlarını teslim etmeyeceklerini belirterek “Hem Suriye’de hem ülke dışındaki bütün Kürtler ayağa kalkmalı. Genel seferberlik ilan ediyoruz. Şeddadi ve Ayn İssa’da çatışmalar devam ediyor. Hepimiz teyakkuzda ve savaşa hazırız” dedi. Bu açıklamayı ‘şantaj’ olarak nitelendiren Suriye hükûmeti ise örgütün sözde liderlerine “Ateşkese uyun” ikazında bulundu.

PLANLAR BUNLARLA SINIRLI DEĞİL

Örgütün hain planları bunlarla da sınırlı değil. YPG, Haseke’ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishanede tutulan DEAŞ’lıları serbest bıraktı. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada “Hapishanenin kontrolünü almak için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçtik. Ancak bunu reddettiler. Güçlerimiz, DEAŞ’lıları yakalamak üzere Şeddadi’ye girdi” denildi. Ayrıca Şam yönetimi de bu tutumu savaş suçu olarak göreceklerini bildirdi.

Örgüt, hapishanede tutulan DEAŞ’lıları serbest bıraktı.

IRAK, SINIRA ASKER YIĞDI

Örgüte karşı bir hamle de Irak’tan geldi. Irak, YPG/SDG’den kaçanların ülkeye girmemesi için sınıra asker konuşlandırdı. Ayrıca 600 kilometrelik hat boyunca devasa beton duvarların olduğu, termal kameralar ve 24 saat aralıksız görev yapan keşif uçaklarıyla da bölgenin izlendiği belirtildi.

TRUMP’TAN ŞARA’YA DESTEK

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmeleri ele alan ikili, Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığını korumanın önemini vurguladı. Liderler, DEAŞ ile mücadelede iş birliğini sürdürme konusunda da anlaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası