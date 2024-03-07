Yunan profesörden İstanbul depremi uyarısı! "Son bir parça kaldı" deyip tarih verdi

Olası İstanbul depremi hakkında konuşan Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 13 parçadan oluştuğunu ve 12 parçasının kırıldığını söyledi. Lekkas, "Geriye sadece İstanbul'un güneyindeki hat kaldı. Şimdilik uykuda ancak enerji biriktirmeye devam ediyor. 5 yıl içinde kırılabilir. " dedi.

Olası İstanbul depremi hakkında konuşan Yunanistan'ın önde gelen bilim insanlarından Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, 7.5 büyüklüğüne kadar bir deprem beklendiğini duyurmuştu.

"SON DEPREMLER FAYIN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Yeni açıklamalarda bulunan Lekkas, 7.5 ve üzeri bir deprem olması durumunda İstanbul'daki binaların üçte birinin yıkılacağını belirtti. Lekkas, "7.7 veya 7.8 büyüklüğünde bir deprem olursa İstanbul'daki binaların üçte biri yıkılır. Depremin 2020 yılına kadar olması bekleniyordu ancak artık fay hattında biriken stres daha da artmaya başladı. İstanbul'da büyük bir depremin yaklaştığı yönünde yaygın bir kanaat var ve bu durum belgelenen bir gerçek. Son olarak Bursa ve Çanakkale taraflarında yaşanan depremler fayın aktif olduğunu ve sismik hareketlerin sürdüğünü gösterdi" dedi.

"13 PARÇA KIRILDI, GERİYE TEK PARÇA KALDI"

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 13 parçadan oluştuğunu ve 12 parçasının kırıldığını söyleyen Lekkas, "Geriye sadece İstanbul'un güneyindeki hat kaldı. Şimdilik uykuda ancak enerji biriktirmeye devam ediyor. 5 yıl içinde kırılabilir. Yapılan araştırmalara göre bu ihtimal yüzde 80'den fazla, birkaç hafta içinde büyük bir depremin gerçekleşmesi ise yüzde 40 civarında. Yıllar geçtikçe bu oranlar elbette yükselir" cümlelerini kurdu.