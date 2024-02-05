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    • Yunanistan Ege Denizi'nde kaderlerine terk etti! Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik göçmenleri kurtardı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunanistan'ın İzmir'in güneybatısına bıraktığı göçmenler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile tespit edildi. MSB, yaptığı açıklamada "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 Şubat'ta Yunanistan sahil güvenlik botunun Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısına bıraktığı göçmenlerin Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edildiğini duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı da göçmenleri kurtardı.

    MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. 

    Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Savunma BakanlığıYunanistan
    Haberler > Gündem > Yunanistan Ege Denizi'nde kaderlerine terk etti! Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik göçmenleri kurtardı
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