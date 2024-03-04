Yunanistan'da ABD'nin gizli 'Türkiye belgeleri' depremi: "Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'in resmi sahibi"

ABD kongresinden sızan gizli bir rapor Yunanistan'da yankı uyandırdı. Yunan basını, 'ABD'nin Türkiye lehine bombası' ifadelerini kullandığı haberde, Blinken'ın kongreye sunduğu gizli mektubu ele aldı. Haberde, Türkiye'nin hem Ege hem de Doğu Akdeniz'in resmi olarak sahibi olduğu yazıldı. Raporda hem Ege hem de Akdeniz'deki Türk varlığına dair haritalar da yer alırken Yunan basınında "Türkler ne isterlerse yapıyorlar, ülke olarak kaybediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD hükümeti de Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. AFP’ye konuşan bir ABD yetkilisi, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine verdiği resmi onaya dair tasdik belgelerinin Washington’a ulaşmadan jetlerin satışına onay verilmediğini aktardı.

Aynı gün ABD, Yunanistan'a da 8,6 milyar dolar değerinde F-35 savaş uçaklarını sattı. Türkiye'nin F-16'ları almaması için ise hem ABD'li senatörler hem de başta Ermeni ve Yunan lobisi Washington'da yoğun faaliyet gösterdi.

"ABD'NİN TÜRKİYE LEHİNE BOMBASI"

Yunan medyasında çıkan haberlerde ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kongreye sunduğu gizli bir mektup ele alındı. Bu bağlamda Eretikos internet sitesi ABD merkezli Congressional Research'e dayandırdğı haberinde bu gizli mektuptaki detayları ele aldı. Yunan medyası konuyla ilgili "ABD'nin Türkiye lehine bombası" ifadesini kullandı.

'TÜRKLER NE İSTERLERSE YAPIYOR, KAYBEDİYORUZ'

Milliyet'te yer alan habere göre kongreye sunulan mektubun Ege'deki Yunan egemenliğinin değil, aynı zamanda Yunan anakarası için de tehlikeler arz ettiğini belirten Eretikos, başta Yunanistan Başbakanı Miçotakis olmak üzere hükümete ateş püskürdü. Yunan kanadının bu mektuba tepki göstermediğini belirten internet sitesi, "Türkler ne isterlerse yapıyorlar, ülke olarak kaybediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kongre raporundaki ifadeleri 'skandal' olarak değerlendiren Yunan kanadı, rapora göre Türkiye'nin hem Ege, hem de Doğu Akdeniz'in resmi olarak sahibi olduğunu yazdı. Ege'deki adaları 'Yunan adası' olarak nitelendirmeyen ABD, ayrıca Yunan uçaklarının zaman zaman Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik 'tacizlerde' bulunduğunu ve bu durumun Ege'deki barışı baltaladığını belirtti.

GİZLİ HARİTA SIZDI

Söz konunu raporun 37 ve 38. sayfalarında ise hem Ege hem de Akdeniz'deki Türk varlığına dair haritalar bulunuyor. İlk haritada yeşil renkli adaların silahsız olduğu belirtiliyor ve Yunanistan ile Türkiye arasında tartışmalı olan adaları ve adacıkları pembe renkle gösteriyor. Raporda vurgulanmak istenen ise Yunanistan'ın hemen yanında bulunan adalar Atina'ya ait değil. Dolayısıyla Türkiye bu ada ve adacıkların üzerinde uçuş düzenleyebilir veya tatbikatlar yapabilir.

'DOĞU AKDENİZ TÜRKİYE'YE BIRAKILDI'

İkinci harita ise Yunan kanadı için daha da vahim. Eretikos internet sitesi "Acınası bir durum" diyerek ifade ettiği haritada bütün Doğu Akdeniz'in Türkiye'ye bırakıldığını belirtiyor. Dahası ABD'nin haritasında Rodos, Kerpe, Kasos ve Girit'in belirli bölgeleri de Türkiye'ye bırakıldı.

Yunan basını raporun F-16 satışı ile ilgili yayınlandığını ancak bu başlığın ABD kongresini yanılttığını belirtiyor ve Ankara'nın 'Mavi Vatan'ı uluslararası alanda kabul ettirdiğini gösterdiğini belirtiyor.