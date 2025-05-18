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Yüzünü gizledi, Türk bayrağına ve Fatih Sultan Mehmet'e hakaret üstüne hakaret etti! Üniversite öğrencisinden skandal canlı yayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Üniversitesi'nde eğitim gördüğü öğrenilen bir şahıs, sosyal medya platformu Instagram'da canlı yayın açarak skandal ifadelerde bulundu. Yüzünü gizleyen şahıs, Fatih Sultan Mehmet'e "işgalci", Türk bayrağına "paçavra" diyerek bu değerleri küçümsemeye çalıştı.

Marmara Üniversitesi’nde eğitim gördüğü öğrenilen bir şahıs, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla büyük tepki topladı. 

Yüzünü gizledi, Türk bayrağına ve Fatih Sultan Mehmet'e hakaret üstüne hakaret etti! Üniversite öğrencisinden skandal canlı yayın - 1. Resim

YÜZÜ MASKELİ, SÖZLERİ SKANDAL

Canlı yayın sırasında yüzünü gizleyen şahıs, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’e ve Türk bayrağına yönelik skandal ifadeler kullandı. 

Osmanlı bayrağına “Türk bayrağına paçavra” ifadelerini kullanan şahıs, 2. Mehmet hakkında "Fatih dedikleri adam" şeklinde ağza alınmayacak sözler sarfetti.

Aynı yayında bulunan başka bir şahsın ise, kamera karşısındaki kişinin sözlerini onayladığı ve güldüğü görüldü.

FATİH SULTAN MEHMET VE TÜRK BAYRAĞINA HAKARET

Söz konusu şahsın, canlı yayında Fatih Sultan Mehmet’i küçümseyici ifadelerle anması ve Türk bayrağına hakaret etmesi kısa sürede tepki çekti.

Marmara Üniversitesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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