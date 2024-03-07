Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Esenyurt ziyareti sırasında gerginlik

İstanbul Esenyurt'ta sokak röportajında Zafer Partisi’ni eleştirdiği sırada “Burası Kürt bölgesi” ifadesini kullanan kişi gözaltına alınmıştı. Bugün semte giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ziyareti sırasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Emin Taşkan ile birlikte Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ümit Özdağ, girdiği sokakta Suriye isimli tabelalar görünce tepki gösterdi.

Özdağ, “Ortadoğu Ortadoğu’da kalmalı. Türkiye Ortadoğu ve Balkanlar arasında eşsiz karakteri ile köprü olmaya devam etmeli. Ama her geçen gün Ortadoğu’nun Türkiye’nin içerisinde ilerlediğini görüyoruz ve her geçen gün Türkiye Ortadoğulaşıyor” ifadelerini kullandı.

ARAYA POLİS GİRDİ

Ümit Özdağ’ın röportajı sırasında “Şam Eczanesi” isimli işyerinden çıkan yabancı uyruklu bir kişi, kendilerinin hedefe alındığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Zafer Partililer şahsın üzerine yürüyünce araya polis girdi. Eczanenin kepenkleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis tarafından kapatıldı. Gerginlik polisin çabasıyla büyümeden önlendi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta CHP ve DEM Parti'nin ittifak yaptığı Esenyurt'ta Y.S. isimli bir şahıs, sokak röportajında "Burası Kürt bölgesi" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler tepki çekerken şahıs gözaltına alınmıştı.

"BİZZAT GELECEĞİM" DEMİŞTİ

Özdağ ise "Esenyurt’a, o noktaya bizzat geleceğim. Yanımda Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisi’nin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? Bölücü örgüt ne yaparsa yapsın Türk Milleti’nin kardeşliğini bozamaz" demişti.