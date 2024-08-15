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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili soruşturma başlatıldı

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili soruşturma başlatıldı

Gündem Haberleri

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddialara cevap verdi. Bakanlık, asılsız paylaşım yapan Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' şeklindeki iddia tamamen asılsızdır” açıklamasını yaptı. Bakanlık, asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan ‘Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği’ şeklindeki iddia tamamen asılsızdır.

Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir. Ayrıca Ümit Özdağ’ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği ‘Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları’ ve ‘Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına’ yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır.

Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir."

Düzenleyen:  - Gündem
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