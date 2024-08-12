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Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Akşener iddiası! Dinlenmeyen odaya çekip söyledi

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Ümit Özdağ&#039;dan çok konuşulacak Akşener iddiası! Dinlenmeyen odaya çekip söyledi

Gündem Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin çok konuşulacak iddiada bulundu. 2018 seçimleri öncesi Akşener'in ünlü bir anket firmasının sahibini dinlenemeyen odaya götürdüğünü iddia eden Özdağ "Burada Akşener 'Sebebini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' demiş" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu bir programda İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakan Meral Akşener'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. 

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"AKŞENER ERDOĞAN'I SEÇİYORUZ DEMİŞ" İDDİASI

Özdağ, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerden bir ay önce Meral Akşner'in ünlü bir anket firmasının sahibini dinlenmeyen odaya çektiğini vurgulayarak "Akşener burada, nedenini sorma, adamı (Erdoğan'ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz' demiş" ifadelerini kullandı. 

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ERDOĞAN, 27 PUAN FARK ATMIŞTI

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 53, Muharrem İnce'nin oy oranını yüzde 26, Meral Akşener'in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş'ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu'nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek'in oy oranının yüzde 1 olmuştu.

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