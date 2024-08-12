Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Akşener iddiası! Dinlenmeyen odaya çekip söyledi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 12 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 17:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin çok konuşulacak iddiada bulundu. 2018 seçimleri öncesi Akşener'in ünlü bir anket firmasının sahibini dinlenemeyen odaya götürdüğünü iddia eden Özdağ "Burada Akşener 'Sebebini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' demiş" dedi.