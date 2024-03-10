Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Partililer kavga etti, Ümit Özdağ sinirlendi: Terbiyesizler, Afganlar mı Suriyeliler mi girdi içeri?

Partililer kavga etti, Ümit Özdağ sinirlendi: Terbiyesizler, Afganlar mı Suriyeliler mi girdi içeri?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Kavga, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın katıldığı Kocaeli aday tanıtım toplantısında partililer arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı Ümit Özdağ, bağırarak ayırdı. 'Partimde böyle şeyler istemiyorum' diyen Özdağ, partililere "Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, partiler de çalışmalarına hız verdi. Partiler arası gerilimin hakim olduğu seçim sürecinde parti içi kavgalar da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Zafer Partisi gerilimin yeni adresi oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kocaeli'de bir dizi temaslarda bulundu.  Gün boyunca partililerle bir araya gelen ve esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, akşam saatlerinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ BAĞIRARAK KAVGAYI AYIRDI

Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz’un konuşması esnasında partililer arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Partililer kavga etti, Ümit Özdağ sinirlendi: Terbiyesizler, Afganlar mı Suriyeliler mi girdi içeri? - 1. Resim

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda arbede yaşanırken, bazı partililer yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Sinirle yerinden kalkan Ümit Özdağ, bağırarak kavgayı yatıştırdı. Partiler ardından 'Bozkurt Ümit' sloganlarıyla tekrar salona girdi.

'TERBİYESİZ ADAMLAR AFGANLAR MI GELDİ BURAYA?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kavga eden partililere şunları söyledi:

Ne yapıyorsunuz siz, hepiniz susun, oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin, bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye, konuşacağım beni dinleyeceksiniz.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da CHP-DEM ittifakına MHP'den tepki: "Mansur Yavaş DEM'in adayı" - Politika"Mansur Yavaş bundan sonra DEM’in adayı"Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı - PolitikaYeniden Refah Partisi'ne silahlı saldırıMurat Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Yalancı başkanı' İBB'nin resmi sitesi de yalanlıyor - Politika'Yalancı başkanı'nı İBB'nin resmi sitesi de yalanlıyorErdoğan, 'bu son seçimim' demişti... AK Partili Elitaş, Anayasa'yı işaret etti - PolitikaAK Partili Elitaş, Anayasa'yı işaret ettiEski ortaklar sahada birbirine girdi! CHP ve İyi Parti adayları arasında gergin dakikalar - PolitikaCHP ve İyi Parti arasında "selamlaşma" gerginliğiTürkiye-ABD'den ortak açıklama: Terörizme karşı işbirliği yeniden başladı! - PolitikaTerörizme karşı işbirliği yeniden başladı!Adalet Bakanı Tunç: Darbeci ve vesayetçi anlayışı tarihe gömdük - PolitikaTunç: Darbeci ve vesayetçi anlayışı tarihe gömdük
Sonraki Haber Yükleniyor...