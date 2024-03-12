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1 dilim ramazan pidesi kaç kalori?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 dilim ramazan pidesi kaç kalori?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 dilim ramazan pidesi yaklaşık 70 kaloriye denk geliyor. Ramazan ayı içerisindeyken kilo kontrolüne dikkat eden vatandaşlar iftarda yenilen yemeklerin kalorisine dikkat ediliyor. Ramazan’ın simgelerinden olan sıcak ramazan pidesi iftarların vazgeçilmezi. Bu nedenle 1 dilim ramazan pide kaç kalori, bir dilim pide kaç kalori sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde…

1 dilim ramazan pidesi kaç kalori?  Bir dilim pide kaç kalori? 2024 Ramazan ayı 11 Mart tarihinde başladı. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan sıcak ramazan pidesinin kalorisi ise merak ediliyor. 

1 DİLİM RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ?

300 gram ramazan pidesinin bir diliminde yaklaşık 70 kalori bulunur. Yaklaşık olarak bir tam pide 700 kalori, çeyrek pide 170 kaloriye denk geliyor. Bir yarım pide ise yaklaşık 335 kaloriye denk gelir. 

Ramazan pidelerinin genel olarak yüzde 80'i karbonhidrattan oluşur. Geriye kalan kısmını protein ve yağ oluşturur. 

2024 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Hilal İbrahim Balcı'nın açıklamasına göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan, İzmir'de 300 gram ramazan pidesi 18 liradan satışa sunuluyor. 1 dilim ramazan pidesi kaç kalori? - 1. Resim

İSTANBUL'DA HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek'te satılacak ramazan pidesinin fiyatının 10 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Halk Ekmek'te satılan ramazan pidesi 340 gram olarak üretiliyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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