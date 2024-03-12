1 dilim ramazan pidesi kaç kalori?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 17:16 - Güncelleme: 12 Mart 2024 17:36 - Güncelleme:

Ramazan Pidesi Kalori, Ramazan Pidesi Fiyatı, Halk Ekmek Ramazan Pidesi, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

1 dilim ramazan pidesi yaklaşık 70 kaloriye denk geliyor. Ramazan ayı içerisindeyken kilo kontrolüne dikkat eden vatandaşlar iftarda yenilen yemeklerin kalorisine dikkat ediliyor. Ramazan’ın simgelerinden olan sıcak ramazan pidesi iftarların vazgeçilmezi. Bu nedenle 1 dilim ramazan pide kaç kalori, bir dilim pide kaç kalori sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde…