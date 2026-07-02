Diyarbakır'da böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen 33 yaşındaki Orhan Aydın, sağlık çalışanı kardeşinin gönüllü bağışı sayesinde diyalize girmeden sağlığına kavuştu. "Kardeşimden bir parça var içimde" diyen Aydın, kendisine ikinci bir hayat veren kardeşine teşekkür etti.

İdrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle 6 yıl önce gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği tanısı konulan Orhan Aydın, bir süre tedavi gördü. Aydın, artan şikayetleri üzerine yaklaşık 3 ay önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Organ nakli yapılmasına karar verilen Aydın'a, donör olmak isteyen annesinin ve babasının sağlık durumları uygun olmayınca Bingöl'de Karlıova Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak görev yapan 30 yaşındaki kardeşi Mehmet Siraç Aydın böbreğini bağışlamak istedi. Tetkiklerde Mehmet Siraç'ın böbreğinin ağabeyiyle uyumlu olduğu belirlendi.

Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi tarafından 26 gün önce gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) cerrahiyle kardeşinden alınan böbrek, Orhan Aydın'a nakledildi.

İdrar yolu enfeksiyonu sonrası acı gerçek ortaya çıktı! Kardeşi umut oldu

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM, ÇOK MUTLUYUM"

Kontrol amacıyla kardeşiyle hastaneye gelen Orhan Aydın, AA muhabirine, kardeşinin gönüllü olarak bağışladığı böbreği sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Yaklaşık 6 yıl boyunca sessizce ilerleyen bu hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Aydın, sürecin çok zorlu geçtiğini belirtti.

Aydın, doktorların nakil olması gerektiğini söylediğini anlatarak, "Korkuyordum. Annem, babam bağışta bulunmak istediler. Annemin bir böbreğinde sıkıntı çıktı, kabul edilmedi. Babamın da kalp rahatsızlığından dolayı doktoru izin vermedi. Kardeşim gönüllü olarak böbreğini vermek istedi" dedi.

Kardeşinden yapılan nakille diyalize girmeden sağlığına kavuştuğunu belirten Aydın, zor gününde yanında olan kardeşine teşekkür etti.

Aydın, "Kendimi daha iyi hissediyorum, çok mutluyum. İnşallah daha iyi olacağım. Kardeşime vefa borcum var. Sayesinde inşallah yepyeni bir hayata başlayacağım. En zor günümde, en zor zamanımda yanıma koşan kardeşim oldu. Allah razı olsun ondan. Kardeşimden bir parça var içimde. Kardeşlik önemli bir şey ama bu saatten sonra benim için kardeşim çok çok daha önemli." diye konuştu.

İdrar yolu enfeksiyonu sonrası acı gerçek ortaya çıktı! Kardeşi umut oldu

“BENİM BAŞIMA GELSEYDİ O DA BÖBREĞİNİ BANA VERİRDİ"

Ağabeyine böbreğini bağışlayan Mehmet Siraç Aydın da radyoloji teknikeri olarak hastanede her gün şifa arayan onlarca hastaya destek sunduğunu, bu kez de ailesinden birinin sağlığına kavuşmasına vesile olduğunu belirtti.

Böbrek fonksiyonları yüzde 10'un altına düşen ağabeyi için tüm aile fertlerinin bağışta bulunmak amacıyla gönüllü olduklarını anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Böbreğimin uyması ikimiz için de büyük bir şans oldu. Sonra nakil sürecine girdik. Şu an normal hayatıma dönmeye başladım, sağlıklıyım. Ağabeyim de inşallah kısa bir süre sonra daha sağlıklı, daha dinç bir şekilde hayatına dönecek. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Aynı durum benim başıma gelseydi o da böbreğini bana verirdi. İnşallah benim bir parçamla beraber çok uzun bir ömür yaşar. Bir böbreğimi kaybettim ama ağabeyimin hayata tutunmasına katkı sundum. Bu, benim için çok önemliydi."

İdrar yolu enfeksiyonu sonrası acı gerçek ortaya çıktı! Kardeşi umut oldu

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN KADAVRADAN NAKİL"

Prof. Dr. Nurettin Ay da ekibiyle gerçekleştirdiği naklin başarılı geçtiğini, hastane olarak canlıdan canlıya, çapraz nakil ve kadavradan nakil işlemlerinde bölgenin sağlık üssü konumunda olduklarını belirtti.

Ay, Türkiye'de binlerce hastanın nakil için sıra beklediğini dile getirerek herkesi organ bağışçısı olmaya davet etti.

Bir sağlık çalışanının ağabeyine böbreğini bağışladığı için mutlu olduklarını dile getiren Ay, "Hastamız idrar kaçağıyla böbrek kaybına maruz kalmıştı. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olması sebebiyle aynı seansta hem kardeşinden böbrek nakli yaptık hem de laparoskopik olarak her iki böbreğini de çıkarmış olduk. Durumları gayet iyi." dedi.

Ay, nakillerde bağışçıların gençler olmasından üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz her zaman kadavradan nakil. Kadavradan organ nakli sayımız ülke genelinde yüksek olsaydı, bağışlarımız fazla olsaydı, bu durumla karşılaşmamış olacaktık. Gençler yerine kadavralardan, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden nakil yaparak bu sorunumuzu çözebiliriz."

Ekipte yer alan Nefroloji Bölümü'nden Uzman Dr. İdris Oruç da bir kardeşin ağabeyine böbreğini bağışlamasının dayanışma açısından mutluluk verici olduğunu belirtti.

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