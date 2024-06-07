10 yıl önce kaybolan Malezya uçağı halen bulunamadı

Malezya'nın başkentinden 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat ile kalkışın ardından kaybolan kayıp uçak hala bulunamazken vatandaşlar bulundu mu merak ediyor. Gizemini halen korumaya devam eden kayıp Malezya uçağı, MH370 sefer sayısı ile kalkışa geçmesiyle beraber kayboldu.

8 Mart 2014 yılında 02.14'te askeri radarda, Sumatra Adası ve Malezya arasındaki Malakka Boğazı üzerinden görülen kayıp Malezya uçağı bulunmadı mı, neden bulunamıyor merak edilirken araştırmalar devam ediyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in uçağı tekrar gündeme getirmesiyle beraber bulunup bulunmadığı araştırıldı.

KAYIP MALEZYA UÇAĞI BULUNDU MU 2024?

2014 yılında Kuala Lumpur'dan kalkış yapan uçakta 227 yolcu ve 12 mürettebat olurken en son 02.14'te askeri radarda, Sumatra Adası ve Malezya arasındaki Malakka Boğazı üzerinde görüldü. Yıllardır bulunamayan uçak hakkında halen bir gelişme yaşanmadı.

Radarda gözükmesinden yarım saat sonra Pekin'e inmesi beklenen uçakta irtibat kopması yaşandığı açıklanmıştı. Kalkışın ardından alınan mesaj ise "İyi geceler, Malezya üç yedi sıfır." olmuştu.

MH370 sefer sayılı uçak 10 yıldır bulunamıyor. 10 Mart 2014 tarihinde arama kurtarma çalışmaları karada ve denizde gerçekleştirildi fakat herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

UÇAĞIN PİLOTLARI KİMDİR?

Sorumlu pilot Zaharie Ahmad Shah iken 1981 yılında öğrenci pilot olarak başlamasının ardından eğitim ve ticari pilot lisansını almasının ardından 1983 yılında ikinci kaptan oldu. 1991 yılında Boeing 737-400 uçaklarının kaptanlığına, 1996 senesinde Airbus A330-300 kaptanlığına ve 1998'de Boeing 777-200 kaptanlığına eden ismin toplam 18.365 saat uçuş deneyimi vardı.

Yardımcı pilot ise, Birinci Subay Fariq Abdul Hamid'di. 2007 yılında öğrenci pilot olarak katılmasının ardından Boeing 737-400 uçaklarında ikinci kaptan oldu. 2010 senesinde Boeing 737-400'ün birinci kaptanlığına terfi etti.

MALEZYA'DA KAYBOLAN UÇAK DÜŞTÜ MÜ?

Dönemin Malezya Başbakanı Najib Razak, kasıtlı olarak rotadan çıkarıldığını iddia etmişti ve 15 Mart 2014 yılında pilotların evlerinde arama gerçekleştirildi fakat bir sonuca varılmadı. "Tüm makul şüphelerin ötesinde MH370'in kaybolduğunu ve uçaktaki insanlardan kimsenin hayatta kalmadığını varsaymak zorundayız." mesajı ile uçakta yer alanların yakınlarına haber verildi.

Uçağın yakıtının biterek Hint Okyanusu'a düştüğü iddialarının arından güney kısmından 23 bin kilometrekarelik alanda çalışma yürütüldü. 327 gün sonra bir sonuç alınamamasının ardından 28 Ocak 2015, hükümet uçağın kaybolduğunu ve herkesin hayatını kaybettiğini açıklarken yakıtının biterek Hint Okyanusu'a çakıldığı sonucu çıkartıldı.

O zamanların Malezya Başbakanı Razak, 2015 yılında kanadının bir parçasının Hint Okyanusu kıyısında bulunduğunu açıklamıştı. Avustralya hükümeti ise 2016 yılında Mozambik'te MH370'e ait olduğu düşünülen iki adet parça bulmuştu.

2016 yılında Tanzanya kıyılarında, Ekim 2016'da Mauritius Adası'nda başka parçalar da bulundu. 120 bin kilometrekarelik alanda gerçekleştirilen arama çalışmaları Ocak 2017'de sonlandırıldı.

Temmuz 2018'de raporda "kazanın intihar operasyonu olmadığı ya da mekanik hatadan kaynaklanmadığı" yazmasıyla beraber o zamanların Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook, 3 Mart 2024 tarihinde çalışmaların tekrar başlatılması için Ocean Infinity ile iletişimde olduğunu açıklamıştı.