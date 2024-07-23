105. yıl dönümü olan Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 105. yılı olması nedeniyle Erzurum Kongresi'nin anlamı ve önemine dair mesaj yayımlamasının ardından Erzurum Kongresi ne zaman yapıldığı ve alınan kararlar merak edildi. 105. yıl dönümüyle beraber Erzurum Kongresi'nin anlamı ve önemine haberimizde yer verdik.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde gerçekleşen Erzurum Kongresi'nin bu yıl 105. yıl dönümü olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da mesaj yayımladı.

17 Haziran tarihinde Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi'nin maddeleri gündemde yerini aldı.

ERZURUM KONGRESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Kongre'nin tarihi 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 olurken 2024 yılında 105. yıl dönümünü yaşıyoruz.

ERZURUM KONGRESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

17 Haziran tarihinde Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Kongre çoğunluğu işgal altında olan Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılırken 2 hafta süren görüşmelerde alınan kararlar ile kurtuluş mücadelesinde büyük rol oynadı.

Geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açarken yoklamanın ardından gerçekleşen oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına geldi.

Görüşmelerin 10 Temmuz'da başlaması planlanırken 23 Temmuz'da başladı. İstanbul’da bulunan Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum şubesiyle Trabzon Muhâfaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum’da düzenlenen kongreye Maçka temsilcisi olarak İzzet Eyüboğlu dahil oldu.

MADDELER VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Manda ve himayenin reddedilerek ilk defa ulusal bağımsızlığın gerçekleşmesine karar verildi.

İlk defa milli sınırlardan bahsedilirken Mondros Ateşkes Antlaşması'nın anda Türk vatanı olan toprakların parçalanmayacağı belirtildi.

İlk kez geçici bir hükümetin kurulmasından bahsedildi ve Sivas Kongresi'ne ön hazırlık olarak geçmiştir.

Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı 9 kişilik Temsil Heyeti oluşturuldu.

Mustafa Kemal'in sivil olarak yer aldığı ilk yer olurken bölgesel bir kongredir.

ERZURUM KONGRESİ TARİHİ

2024 yılıyla beraber 105. yıl dönümü yaşanıyorken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105. yıl dönümünde şu sözleri paylaştı:

"Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve ardından da Cumhuriyet’e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir. Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir.