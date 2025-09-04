Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
124. DHY kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasının takvim paylaşıldı. Bına göre, 124. dönem DHY kura tarihi yeniden gündeme geldi. İşte Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasının gerçekleşeceği tarih.

Sağlık Bakanlığı, 124. dönem DHY kurası için münhal (boş) kadroları duyurdu. Ayrıca Eş ve sağlık mazereti olanların başvuru süreçleri de belli olu

Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos - 2 Eylül 2025 tarihleri arasında saat 18.00'a kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden, https://ekip.saglik.gov.tr adresini kullanarak gerçekleştirdi. 

124. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DHY kura çekimi 4 Eylül 2025 Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan ya aa göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması durumunda haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

İlk defa veya yeniden memuriyete görevine atanacaklar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek.

