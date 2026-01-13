Mersin'de yaşayan binlerce vatandaş "Mersin'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. 14 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan kesintinin ne kadar süreceği ve suların tam olarak saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 14-15 Ocak MESKİ su kesintisi...

MESKİ, Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde geniş çaplı bir su kesintisi yaşanacağını duyurdu.14 Ocak’ta başlayacak kesinti nedeniyle binlerce Mersinli, "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı. 15 Ocak akşamına kadar sürecek olan kesintinin bitiş saati netleşti. İşte 14-15 Ocak 2026 Mersin su kesintisi listesi..

14-15 Ocak MESKİ duyurdu! Mersinde sular ne zaman gelecek? (Yenişehir, Toroslar, Akdeniz)

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren, Mersin'in Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki bazı mahallelerde altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Sular, 15 ocak Perşembe 21.00'da tekrar verilecek.

14-15 Ocak MESKİ duyurdu! Mersinde sular ne zaman gelecek? (Yenişehir, Toroslar, Akdeniz)

14 OCAK MERSİN'DE KESİNTİ YAŞANAN İLÇE VE MAHALLELER

TOROSLAR: Akbelen, Alsancak, Buluklu, Çağdaşkent, Çamlıdere, Çavuşlu, Çopurlu, Çukurova, Demirtaş, Düğdüören, Güneykent, Halkkent, Hüseyin Okan Merzeci, Karaisalı, Kaşlı, Kurdali, Mevlana, Mithat Toroğlu, Mustafa Kemal, Osmaniye, Portakal, Resulköy, Sağlık, Selçuklar, Toroslar, Tozkoparan, Turgut Türkalp, Turunçlu, Yalınayak, Yusuf Kılıç, Zeki Ayan

YENİŞEHİR: 50. Yıl, Akkent, Aydınlikevler, Bahçelievler, Barbaros, Batıkent, Çiftlikköy, Cumhuriyet, Deniz, Dumlupınar, Eğriçam, Fuatmorel, Gökçebelen, Güvenevler, Hürriyet, Kocavilayet, Kuzeykent, Limonluk, Menteş

AKDENİZ: Abdullah Şahutoğlu, Akdam, Bahçe, Barış, Bekirde, Camili, Çay, Çilek, Civanyaylağı, Dikilitaş, Gündoğdu, Güneş, Hal, İhsaniye, Karacailyas, Karacailyas Emek, Karacailyas Evren, Karaduvar, Karaduvar SB, Mahmudiye, Mesudiye, Mithatpaşa, Müfide İlhan, Nusratiye, Özgürlük, Şakirgülmen, Şevketsümer, Siteler, Turgutreis, Üçocak, Yeni, Yeşilçimen

14-15 Ocak MESKİ duyurdu! Mersinde sular ne zaman gelecek? (Yenişehir, Toroslar, Akdeniz)

14-15 Ocak MESKİ duyurdu! Mersinde sular ne zaman gelecek? (Yenişehir, Toroslar, Akdeniz)

14-15 Ocak MESKİ duyurdu! Mersinde sular ne zaman gelecek? (Yenişehir, Toroslar, Akdeniz)

Haberle İlgili Daha Fazlası