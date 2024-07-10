15 Temmuz'da İzmir ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ metro ve tramvay yüzde 50 indirimli olacak

Resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz'a kısa süre kalmasıyla beraber toplu taşımalarda da ücretsiz hizmet verilecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir'de otobüs, metro, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ ücretsiz olacak mı diye haber beklerken duyuru geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz gününde %50 indirimli olarak hizmet verecek. Resmi tatil olması sebebiyle ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ gibi ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 TEMMUZ İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK 2024?

15 Temmuz günü, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edilirken İzmir Belediyesi'nden toplu taşıma ile ilgili açıklama geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine araçlar, 15 Temmuz günü %50 indirimli olurken ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı kullanacak olanlar indirimli yaralanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz olarak hizmet verecek.

İSTANBUL'DA METRO, MARMARAY BEDAVA MI 2024?

10 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro hattı ücretsiz olacak.